Ein bisschen Wind in den Haaren

Lampertheim. Das Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim veranstaltet am Sonntag, 14. August, von 16 bis 17.30 Uhr eine inklusive Rikscha-Tour durch das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein.

Unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ bietet die Geopark-vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger Naturführungen mit der E-Rikscha an. Durch das langsame und geruhsame Erfahren der Landschaft entlang der gewählten Strecke wird die Umgebung intensiv erlebt und gemeinsam genossen, heißt es in der Ankündigung. Diese Rikscha-Fahrten sind für Menschen, die nicht selbst in die Pedale treten können.

Platz für zwei Personen

Ute Striebinger lädt zu einer Tour mit der E-Rikscha ein. © Berno Nix

Treffpunkt ist im Naturschutzgebiet am Lampertheimer Altrhein, der genaue Ort wird dann bei der Anmeldung bekanntgegeben. Es können höchstens zwei Personen in der E-Rikscha mitfahren. Wer will und kann, darf die Fahrt aber auf dem eigenen Fahrrad begleiten. Bei Sturmwarnung oder starkem Regen fällt die Tour aus.

Um eine Anmeldung wird gebeten, und zwar bei Ute Striebinger, Telefon 0179/6921397, oder per E-Mail an roa.lampertheim@gmail.com. Weitere Termine für Rikscha-Touren bietet die Geopark-vor-Ort-Begleiterin auf Anfrage an. red