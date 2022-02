In die Diskussion über die künftige Nutzung der Hüttenfelder Tabakscheune kommt Bewegung. So hat der Eigentümer neue Pläne vorgelegt. Darin hat er die Zahl der Wohneinheiten, die in das Gebäude integriert werden sollen, abermals verringert. Gleichwohl möchte die SPD-Fraktion im Stadtparlament verhindern, dass die denkmalgeschützte Scheune als Wohngebäude genutzt wird.

Wie berichtet,

...