Eigener Verkauf in Pandemie

Hofheim. Mit einer großen Auswahl an Geschenkartikeln hat die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde am Samstag ihren Verkaufsraum geöffnet. Auch in einem Pavillon im Außenbereich offerierten die Ehrenamtlichen ihre liebevoll hergestellten Holzarbeiten. Ein wichtiger Tag für die Aktiven, denn wegen der Pandemie waren für sie die Einnahmen von sechs Weihnachtsmärkten weggebrochen, die abgesagt worden waren.

Sigrid Ott, federführend im Verkaufslädchen, berichtete, dass Krippen, Engel, Schlüsselanhänger, Weihnachtsteller, große Kerzen mit Lichterflammen oder auch die farbenfrohen Aufsteller für Gärten gerade besonders gefragt sind. „Auch die Lichtkreuze laufen gut“, sagte sie. Die Regentropfen wollen in jedem Winter mit etwas Neuem überraschen. Dazu zählen in diesem Jahr etwa Räucherhäuschen oder die „Engel up-cycelt“ aus Palettenholz. Die Herstellung der Holzartikel übernimmt in erster Linie die Männergruppe, die Frauen kümmern sich um den Verkauf. Geöffnet ist das Lädchen in der Backhausstraße 5 weiterhin mittwochs und freitags, 15 bis 18 Uhr. Coronabedingt muss aber derzeit das Angebot zum Verweilen bei einem Kaffee entfallen. fh