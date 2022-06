Eifriges Engagement

Lampertheim. Engagement, ehrenamtliche Mithilfe und eine gute Ausbildung des Nachwuchses – sei es als Trainer oder Kampfrichter – sind das „A“ und „O“ in jedem Verein. Auf diesen Bereich wird auch bei der Turnabteilung des TV Lampertheim besonders viel Wert gelegt.

So fanden in diesem Frühjahr wieder Kampfrichterausbildungen im Gerätturnen statt, an welchen auch mehrere Mitglieder des TVL erfolgreich teilnahmen. So konnten Leonie Langner (14 Jahre), Mathilda Bastert (13 Jahre), Sydney Wennemede (16 Jahre) sowie Tanja Ernst die Kampfrichter D-Lizenz im Gerätturnen erlangen. Kirsten Poubouridis, Katja Wennemede und Christina Gustedt (17 Jahre) legten bereits die Ausbildung und Prüfung zur Kampfrichter C-Lizenz erfolgreich ab.

Engagiert beim TV Lampertheim: Leonie Langner (v.l.), Sydney Wennemede und Mathilda Bastert. © TVL

In der Trainerausbildung Gerätturnen befinden sich aktuell Jacqueline Fouquet (29 Jahre), Christina Gustedt und Friederike Schrank (beide 17 Jahre). Vanessa Ihrig konnte bereits im Januar 2022 die B-Lizenz-Ausbildung im Leistungssport Gerätturnen erfolgreich abschließen.

Auch für die Kinderturngruppen konnten neue Helferinnen hinzugewonnen werden. Diese sind Leonie Beth und Fiona Lokaj (beide 14 Jahre alt) für die Kinderturngruppe der Fünf- und Sechsjährigen sowie Laura Wagner (16 Jahre) für die Gruppe der Sieben- und Achtjährigen.

Hieraus wird deutlich, wie vielfältig die Angebote und Möglichkeiten in einer solchen Abteilung sind. Auch weitere Helfer „im Hintergrund“ für den Bereich Social-Media oder im Orga-Team für Veranstaltungen wie Kuchenverkäufe oder Weihnachtsfeiern sind gerne gesehen und überaus willkommen. red