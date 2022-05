Eichen ohne Nachwuchs

Lampertheim. Grauspecht und Hirschkäfer, Wendehals oder Großer Eichenbock – im Lampertheimer Wald gibt es eine besondere Tierwelt. Gleichwohl ist der Baumbestand des Forsts zwischen Lampertheim, Viernheim, Lorsch und Bürstadt insgesamt in keinem guten Zustand. Nun plant das Regierungspräsidium (RP) erstmals in der Geschichte zwei Waldnaturschutzgebiete in dem raumgreifenden Territorium auszuweisen. Zwar sind Teile des Lampertheimer Waldes als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen, doch die Bestimmungen in den nun geplanten Abschnitten sind wesentlich strenger. Das ruft im Forstamt Skepsis hervor.

Doch der Reihe nach. Nach Angaben der Behörde handelt es sich dabei um die Gebiete „Bürstädter Wald“ und „Wildbahn Lampertheim“. Während das erste der künftigen Schutzgebiete 471 Hektar umfassen soll, ist die Fläche auf Lampertheimer Gemarkung mit 127 Hektar wesentlich kleiner. Beide Gebiete gehören zum Staatswald. „Ziel ist, das dynamische, Ökosystem des Waldes mit seiner Fauna und Flora dauerhaft zu sichern – unbeeinflusst vom Menschen und mit den damit verbundenen, natürlichen Zusammenbruchs- und Pionierphasen“, begründet die Obere Naturschutzbehörde am RP Darmstadt beide laufenden Verfahren.

Der Mensch soll nicht eingreifen

In den Wäldern, die Teil des Hessischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ sind, sollen die Lebensräume für geschützte Vogelarten und weitere Tierarten erhalten bleiben. Gleichwohl dürften die Gebiete auch künftig betreten werden. „Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn nun gewisse Gebiete des Waldes aus der Nutzung genommen werden“, heißt es dazu etwa vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Lampertheim. Zwar gebe es noch Fragen mit Blick auf die konkrete Umsetzung, gibt die Vorsitzende der Ortsgruppe, Andrea Hartkorn, zu bedenken. Man hoffe aber, dass die Ausweisung der Gebiete als Waldnaturschutzgebiete tatsächlich der Artenvielfalt dienen könne.

Im Forstamt Lampertheim herrscht jedenfalls Zurückhaltung, wenn es um die Vorhaben des RP Darmstadt geht. „Ich bin skeptisch“, sagt Werner Kluge von Hessenforst. Er sorgt sich um den Bestand der ohnehin schwer angeschlagenen Eichenwälder in den Gebieten. „Das Ziel solcher Schutzgebiete ist ja, dass der Mensch gar nicht mehr ins Geschehen eingreift“, fügt der Bereichsleiter Dienstleistung im Forstamt hinzu. Das aber bedeute, dass keine Aufforstung des Eichen- oder auch Kiefernbestandes mehr betrieben werden dürfe. Das sei ein Problem, da die Verjüngungschancen von Wäldern in den künftigen Schutzgebieten sinke.

In der Tat schreibt das Regierungspräsidium zu den Folgen der rechtlichen Änderung in beiden Arealen: „Das bedeutet unter anderem auch, dass dort künftig Wege nicht mehr unterhalten werden, die sich der Wald dann nach und nach zurückholen wird.“

Das Vorhaben ist Teil eines Plans, den die hessische Landesregierung gefasst hat. Demnach sollen zehn Prozent der landeseigenen Waldflächen aus der forstlichen Nutzung genommen werden. „Wir sehen bei dieser Praxis im Lampertheimer Wald gewisse Risiken. So ist fraglich, ob sich die alten Eichenwälder überhaupt halten und reproduzieren können“, sagt Kluge. Um den Bestand der Eichenwälder auch in Zukunft zu erhalten, komme es letztendlich auf jeden neu gepflanzten Baum an.

Geringere Chancen auf Verjüngung

Zunehmende Erwärmung und damit verbundene Trockenheit machen dem Lampertheimer Wald schwer zu schaffen, wie Fachleute des Forstamts nicht müde werden zu betonen. Beschädigte Eichen, die mitunter seit Anfang des 20. Jahrhunderts stehen, seien unter ganz anderen Verhältnissen groß geworden als heutige Bäume. So konnten die Bäume mit ihren Pfahlwurzeln damals noch in anderthalb Metern Tiefe ausreichend Wasser aufnehmen. Grundwasser gebe es im Lampertheimer Wald heutzutage aber erst in einer Tiefe zwischen vier und fünf Metern. Zu tief für die alten Lebensadern der Bäume. Anders als diese könnten jedoch junge Gewächse ihre Wurzeln tiefer in den Boden strecken und das mittlerweile abgesenkte Wasser erreichen.

Das ist der Oberen Naturschutzbehörde bekannt. „Es ist sicherlich so, dass manche Baumarten, insbesondere die Eiche als Lichtbaumart, in diesen, der natürlichen Entwicklung überlassenen Waldflächen, in Zukunft geringere Verjüngungschancen hat“, heißt es von einem Sprecher des RP Darmstadt. Die Landesregierung habe jedoch bewusst entschieden, auch diese Waldflächen in die Auswahl für das landesweit repräsentative Mosaik auszuweisender Naturwaldentwicklungsflächen aufzunehmen, heißt es aus dem Regierungspräsidium.