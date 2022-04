Ehrungsabend beim Sängerbund

Hüttenfeld. In einer internen Veranstaltung hat der MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld seine langjährigen Mitglieder geehrt. Aufgrund der vielen ausgefallenen Konzerte und Veranstaltungen durch die Pandemie, konnten seit zwei Jahren keine Mitglieder des Vereines ihre Urkunden erhalten. Der erste Vorsitzende Kurt Muntermann konnte nun zusammen mit dem ersten Vorsitzenden des Sängerkreises Bergstraße, Heinz Ritsert, im Bürgerhaus in familiärem Rahmen diese Ehrungen durchführen.

Ehrungen 25 Jahre: Rene Schubert, Uwe Grün, Helmut Weimer, Lieselotta Ehret, Helga Haas, Edith Toth, Herta Kleinert, Siegfried Möller, Britta Hördt, Elke Müller, Constanze Thomas und Christine Heibel. 40 Jahre: Bernhard Korell, Jürgen Wetzel, Klaus Andolfatto, Peter Müller, Richard Jung, Sonja Zintl, Rainer Kolb und Hermann Schmitt. 50 Jahre: Wilfried Luley, Helmut Wehe und Willi Moos. 60 Jahre: Fritz Reich und Oskar Moos. 70 Jahre: Helmut Grieser und Horst Schneider. Willi Moos erhielt zudem die Ernennung zum Ehrendirigenten. ron

Natürlich kamen an diesem Abend auch die Erwachsenchöre endlich mal wieder zu Gehör. Mit ihrem Dirigenten Marc Bugert umrahmten Männer-, Frauen- und der gemischte Chor „Purple Voices“ den Ehrenabend. Und sie haben in den fast zwei probelosen Jahren nichts verlernt. Mit „Take me home“ von John Denver eröffneten die Purple Voices den Abend. Der Frauenchor ließ passend zur Kriegslage in der Ukraine „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen erklingen. Die Männer beschlossen den Abend mit „Roll Jordan roll“.

Die Ehrungen der Young Voices werden am 25. Juni beim Sommerkonzert des Vereinsnachwuchses im Bürgerhaus durchgeführt. Dann hofft man, wieder uneingeschränkt vor Publikum singen zu dürfen. Ebenso am 9. Juli, wenn die Erwachsenenchöre bei einem Liederabend im Rahmen des 130-jährigen Vereinsjubiläums an gleicher Stelle ihr Repertoire präsentieren wollen.

Zuvor, am 5.Mai, wird der Sängerbund seine Mitglieder zur Generalversammlung einladen. Muntermann sprach hierzu seine Einladung an die anwesenden Mitglieder aus.

