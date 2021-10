Ehrungen bei Jahreshauptversammlung

Hofheim. Einen breiten Rahmen nahm die Mitgliederehrung in der Jahreshauptversammlung des FV Hofheim (FVH) ein. Die Kickerlaube war hübsch hergerichtet, der scheidende FVH-Chef Michael Stoltz nahm sich ausreichend Zeit für jeden der erschienenen Jubilare, um ihnen nach einem kurzen persönlichen Plausch die Vereinsnadel, Ehrenurkunde und eine Flasche Sekt zu überreichen. Ab dem 50. Jahr der Mitgliedschaft erfolgt obendrein noch die Ehrenmitgliedschaft beim FV Hofheim, verbunden mit einer Dauerkarte. Für die FVH-Urgesteine, die ihr 60-jähriges Jubiläum bei den Blau-Weißen feierten, überreichte Stoltz zusätzlich die FVH-Trophäe.

Albin Marsch, Roger Strack und Thomas Held gehören ein halbes Jahrhundert dem FV Hofheim an. Roland Hödl, Ludwig Helfrich, Kurt Drackert und Klaus Dingeldein sind seit 40 Jahren Mitglied, auf eine 25-jährige Mitgliedschaft blicken Uwe Vollhardt, Alexander Weyand, Harry Senn, Jan Henkel und Christopher Bär zurück. Abendfüllend hätten sicherlich die Gespräche mit den Jubilaren werden können, die auf eine 60-jährige Mitgliedschaft zurückblicken durften. Dazu zählt neben Rainer Brandstätter insbesondere Rainer Blüm, „bemerkenswert, was du für den Verein gemacht hast, das wird Dir keiner vergessen“, würdigte Stoltz das Engagement des ehemaligen FVH-Funktionärs, der das Vereinsheim aus dem Boden stampfte, den Rasenplatz maßgeblich angestoßen und das Kunstrasenplatzprojekt angekurbelt hatte. Georg Kreider, ebenfalls 60 Jahre im Verein, bezeichnete sich selbst als „Hartplatzkämpfer“. Walter Wesselak verbrachte 40 Jahre im Vorstand nach seiner Zeit als aktiver Fußballer, „was er gemacht hat, das ist enorm“ so Stoltz über den vierten Jubilar, der den Blau-Weißen seit 60 Jahren die Treue hält.

Zum sportlichen Bereich bezog Alexander Krämer Stellung. Er rechtfertigte die Ende des Jahres 2019 getroffene Entscheidung der Cluboberen, für die Seniorenspieler keine Aufwandsentschädigungen mehr zu zahlen, was den freiwilligen Rückzug in die B-Liga nach sich zog. „Dem Verein geht es so gut wie die letzten 30 Jahre nicht mehr“, trat Krämer Gerüchten entgegen. „Wir haben andere Wege gefunden und Reize gesetzt, um das Spielen beim FVH so attraktiv wie möglich zu machen“, sagte Krämer. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund, „es war die absolut richtige Entscheidung, wir sind mit der momentanen Mannschaft mehr als glücklich“.

Der Kader umfasst 35 Spieler, davon sind 27 Hofheimer. Aktuell befindet sich die vom Trainerteam Markus Lösch und Sascha Seitz gecoachte Mannschaft nach einem sehr guten Saisonstart auf dem neunten Platz, die letzten vier Spiele wurden verloren. Seit August dieses Jahres gibt es mit Robin Vollhardt auch wieder einen Schiedsrichter, der für die Blau-Weißen pfeift. fh

