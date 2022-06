Ehrung für Katharina Wallisch

Hüttenfeld. Bei den Schützenehrungen zeichnete der Schützenbezirk Starkenburg in Trösel die diesjährigen Bezirksmeister im Erwachsenenbereich aus. Nachdem für die Sportschützen der SG Hüttenfeld zuletzt die Jugendlichen viele Titel abgesahnt hatten, wurden nun die Erfolge der älteren Schützen gefeiert. Allen voran Katharina Wallisch, die in der stark besetzten Klasse Damen 1 den Titel der Bezirksmeisterin mit dem Luftgewehr für Hüttenfeld erringen konnte. Bei den Pistolenschützen war es in der Klasse Herren 1 ihr Bruder Daniel Wallisch, der sich Platz drei sicherte. Die Mannschaft in der Klasse Herren 3 wurde mit Willy Baumann, Freddy Ehret und Helmut Günther für den dritten Platz ausgezeichnet. Helmut Günther errang zudem auch den Einzeltitel in der Klasse Herren 4 und konnte sich über eine Urkunde freuen. Das Bild zeigt Bezirkssportleiter Sandro Bienwald mit Katharina Wallisch als Bezirksmeisterin. gün (Bild: Miriam Günther)

