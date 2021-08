Ehrenvolksschauspieler ernannt

Lampertheim. Es war ein Ehrenabend voller Überraschungen und Emotionen. Der Vorstand der Volksbühne drückte langjährigen Mitgliedern seine Wertschätzung für ihr ehrenamtliches Engagement als Schauspieler, Helfer vor und hinter der Bühne und des technischen Apparates aus. In der Feier führte der Vorstand die aktuellen Auszeichnungen durch und holte die von 2020 nach.

Als sich der Erste Vorsitzende Frank Griesheimer bei den Geehrten für ihre lange Treue zur Volksbühne bedankte, flossen auch ein paar Freuden- oder Abschiedstränen. Die drei Volksbühnenvorreiter Peter Bischof, Gerhard Baum und Klaus Jenner verabschiedeten sich von der aktiven Laufbahn. Sie bleiben jedoch den Darstellern mit ihrem Sachverstand erhalten. Die drei Wegbereiter waren sich einig, die Volksbühne ist auch bei den Jüngeren in sehr guten Händen. Diese hätten mit ihrer Arbeit schon mitentschieden, wo es in der Zukunft langgeht. Ebenso wurden die Partner der Schauspieler gewürdigt.

Die Laudatio für den kürzlich zurückgetretenen Geschäftsführer Gerhard Baum sprach Peter Bischof. Baum sei maßgeblich am Erfolg der Volksbühne beteiligt gewesen. Er ist 65 Jahre Mitglied und war 51 Jahre Geschäftsführer. Außerdem hatte er sich als Spieler eingebracht. Baum habe es seinerzeit auch befürwortet, dass die Volksbühne ab 1979 im Lampertheimer Dialekt spielte. Er sei immer ein Alleskönner gewesen. Schließlich hatte Baum viele Jahre Regie geführt, den Eintrittskartenverkauf gemanagt und die Spendenaktionen durchgeführt. „Du hast alles mit Ruhe durchgezogen. Es war immer Verlass auf dich. Auch als Geschäftsführer warst du ein Glücksfall für uns. Wie der Fußballspieler des FC Bayern Gerd Müller, der Bomber der Nation“, verglich Bischof. Und fügte hinzu: „Danke für das , was du ganz Lampertheim gegeben hast.“ Daraufhin ernannte der Zweite Vorsitzende Michael Tschirner Baum zum Ehrengeschäftsführer.

40 Jahre im Verein aktiv

Klaus Jenner ehrte die Schauspielerin Claudia Mandel für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. Die Powerfrau mit ausdrucksvoller Mimik und Körpersprache hatte von 1979 bis 2015 in 27 Stücken mitgespielt. Nach dem Theaterstück „Schwaddz geschlachd“ zog sich Mandel zurück.

„Seit sieben Jahrzehnten sind Wolfgang Offer und Horst Retzbach Mitglieder“, erklärte Frank Griesheimer über die zu Ehrenden aus dem Jahr 2021. Er bedankte sich für ihre Einsatzbereitschaft.

Michael Tschirner übernahm die Aufgabe, die „talentierte Schauspielerin“ Ilse Prüssing für 40 Jahre Volksbühne zu ehren. Obendrein leistete sie 30 Jahre Vorstandsarbeit. „Sie hatte 577 Auftritte und ist in 37 Rollen geschlüpft“, erläuterte Tschirner. Prüssing sei stets einsatzbereit gewesen und habe immer eine helfende Hand bewiesen. Der Vorstand der Volksbühne ernannte sie zum Ehrenmitglied. Auch Susanne Legleiter erhielt diese Auszeichnung. „Ihre 40-jährige Vereinszeit hatte sie als Spielerin begonnen, später blieb sie im Bewirtungsteam an Bord“, so der Vereinsvorsitzende Griesheimer.

Für besondere Verdienste und 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden die Friseurin Heike Tschirner, der Küster der Evangelischen Lukasgemeinde Hans Gierlich sowie Hannelore und Wolfgang Baum gewürdigt. Ein Sketch von Frank Griesheimer als Friseur und Peter Bischof in der Rolle des Kunden, und ein kulinarisches Buffet umrahmten die Feier.

Die nachfolgenden Ehrungen hob der Vorstand bewusst bis zum Schluss auf. Frank Griesheimer sprach seine Anerkennung für Klaus Jenner aus. Für sein unermüdliches Engagement erhielt er den Titel Ehrenvorsitzender. 1977 war Jenner in den Verein eingetreten und hat 541 Mal auf den Bühnenbrettern gestanden. Von 1992 bis 1997 hatte der Spieler die Vorstandsarbeit übernommen. 2002 wurde Jenner zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Griesheimer hatte ihn im vergangenen Jahr abgelöst. „Du warst immer ein Vermittler. Du bist ein Allroundtalent“, betonte Griesheimer.

Eine ganz besondere Überraschung hielt der Vorstand am Ende der Veranstaltung bereit. Peter Bischof wurde zum Ehrenvolksschauspieler ernannt. Dabei handelte sich um eine Auszeichnung, die es bisher noch nie bei der Volksbühne gegeben hatte. Außerdem erhielt Bischof eine Bildercollage. „Er ist ein Vollblutdarsteller und mit der Volksbühne sehr eng verbunden“, schwärmte Griesheimer. 1958 war Bischof in den Verein eingetreten und hatte 1978/79 empfohlen, die Theaterstücke in Mundart zu spielen. Mit dem Schwank „Heini, das Urviech“ begann der richtige Durchbruch der Volksbühne. Von da ab schrieben die Aktiven Erfolgsgeschichte. „Und das bis zum heutigen Tag“, betonte der Vereinsvorsitzende.

Nun hoffen die Mundartakteure, dass sie in der nächsten Spielsaison, im November und Januar, auf der Bühne der Notkirche wieder Theater spielen können. Falls ihnen Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.