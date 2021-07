Ehrenamtliche für PC-Kurse gesucht

Lampertheim. Die Seniorenbegegnungsstätte in der Römerstraße 39 sucht dringend ein bis zwei ehrenamtliche Helfer oder Helferinnen, die sich vorstellen können – nach Einarbeitung und Anleitung – in Eigenregie und bei Eignung einen PC- Kurs zu gestalten. Bisher gibt es schon vier laufende Kurse, jedoch steigt die Nachfrage zum Umgang mit Laptop, PC und weiteren technischen Gerätschaften immer weiter an. Deshalb werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die fit im Umgang mit dem PC sind, Geduld haben, PC-Probleme lösen können, gut erklären können, Spaß an der Materie haben und bereit sind den Senioren und Seniorinnen die digitale Welt ein Stück näher zu bringen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1