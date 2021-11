Edwin Stöwesand folgt auf Jürgen Rettig

Hofheim. Im Bürgerhaus tagte der Arbeitskreis Hofheimer Vereine. Für dessen Vorsitzenden Jürgen Rettig von der Freiwilligen Feuerwehr war es die letzte Sitzung an der Spitze. Nach zweijähriger Amtszeit gab er den Vorsitz des Gremiums an Edwin Stöwesand vom Hofheimer Carnevalverein (HCV) weiter. Sowohl Stöwesand als auch Ortsvorsteher Alexander Scholl dankten der Feuerwehr und Rettig für deren Bereitschaft, die Leitung des Gremiums über zwei Jahre ausgeübt zu haben.

Bevor der Feuerwehr-Chef die Führung an den HCV weitergab, bilanzierte er noch das zurückliegende Kerbegeschehen. Aufgrund der Pandemie wurde erneut auf ein Kerbedorf verzichtet. Ausgetragen wurde der ökumenische Gottesdienst. Per Videomitschnitt erklomm Kerbemudder Heike Hildebrand die Leiter am Alten Rathaus. Umrahmt wurde das Geschehen vom Evangelischen Posaunenchor und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Allen Beteiligten dankte Rettig für ihr Mitwirkung. Die Hoffnung aller Beteiligten und der Vereine liegt nunmehr auf 2022, in dem die Howwemer Kerb wieder in ihrer ursprünglichen Form stattfinden soll.

Adventskaffe geplant

Angelaufen sind derweil die Planungen für den Adventskaffee der Senioren am zweiten Advent, 5. Dezember, um 13.30 Uhr im Bürgerhaus unter Einhaltung der 3G-Regeln. Der HCV wird sich für die Programmzusammenstellung verantwortlich zeigen und steht bereits in Kontakt mit potentiellen Mitwirkenden. „Es wird ein Programm der Vereine geben“, versprach Stöwesand. Der Adventskaffee wird quasi in ein kompaktes Adventswochenende integriert, zumal am 4. und 5. Dezember auch der „Howwemer Weihnachtsmarkt“ rund um das Bürgerhaus sowie ein Weihnachtskonzert der Musikerinitiative von Cultur Communal am Freitag, 3. Dezember, im Bürgerhaus angeboten wird.

Stöwesand forderte die Vereine darüber hinaus auf, ihre Veranstaltungstermine für das nächste Jahr auf der städtischen Homepage einzupflegen. fh

