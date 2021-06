Edle Weine zum Abschied

Hüttenfeld. Nach nunmehr 15 Jahren hat sich Pfarrvikar Claus Peter Stockh offiziell von der Pfarrgruppe Lampertheim verabschiedet. Nachdem sein Vater gestorben und seine Mutter erkrankt war, hatte das Bistum damals seinem Wunsch entsprochen und ihn von Gießen heimatnah versetzt. Nun verlässt er Lampertheim, da er im Juni seinen Dienst in der Pfarrgruppe Eisbachtal in Worms aufgenommen hat.

AdUnit urban-intext1

Messfeiern im Altenheim

Stockh war für die Lampertheimer Pfarrgruppe in erster Linie in der Kirche Mariä Verkündigung als Pfarrvikar tätig. Er feierte Gemeindegottesdienste und unterstützte dabei Pfarrer Schmitt bei seinen priesterlichen Aufgaben. Immer wieder zelebrierte er Messfeiern bei den Senioren im Alten- und Pflegeheim. Bei zahlreichen Trauerfällen war Stockh über all die Jahre hinweg eine geistliche Stütze für die Hinterbliebenen. Er hielt gerne den Kontakt zur Gemeinde, daher waren für ihn auch Hausbesuche eine Selbstverständlichkeit.

Nachdem er sich bereits von der Gemeinde in Sankt Andreas verabschiedet hatte, nahm er das Hochamt zum Patrozinium zum Anlass, sich auch von der Hüttenfelder Herz-Jesu-Gemeinde feierlich zu verabschieden. Dazu waren Pfarrer Christian Rauch und das Pastoralteam nach Hüttenfeld gekommen, um sich nochmal persönlich bei Stockh für dessen Wirken in der Pfarrgruppe zu bedanken und ihm Gottes Segen für die neue Aufgabe zu wünschen. Im Namen des gesamten Pastoralteams bedankte sich Pfarrer Rauch mit einer Auswahl an „göttlichen Tröpfchen“, wie er sagte, für Stockhs langjähriges Wirken in Lampertheim und Hüttenfeld. Das waren edle Weine, die Rauch aus Stockhs neuem Wirkungskreis um Worms besorgt hatte.

Auch Rainer Brauksiepe, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats in Herz Jesu, nutzte die Gelegenheit am Ende der Messfeier, um sich bei Stockh im Namen der Hüttenfelder Gemeinde zu bedanken. Ein Präsent mit besonderen Biersorten solle den Pfarrvikar an die geselligen Zeiten beim Hüttenfelder Basar erinnern, so Brauksiepe, – und natürlich sei Stockh dabei auch in Zukunft herzlich willkommen.

AdUnit urban-intext2