Echtes Lampertheimer Urgestein

Lampertheim. Im nahezu biblischen Alter von 101 Jahren, sozusagen als Lampertheimer Urgestein, kann Wilhelmine Mildenberger ihren Geburtstag feiern und diesen Tag bei guter Gesundheit und geistiger Frische erleben. Das fand auch Bürgermeister Gottfried Störmer, der es sich nicht nehmen ließ, persönlich mit Urkunden und Präsenten vorbeizukommen.

Als die in Lampertheim geborene Jubilarin zur Welt kam, lag das Kaiserreich in Trümmern und die junge Weimarer Republik kämpfte mit den Problemen der Nachkriegszeit. Eine Fülle von Ereignissen mögen in ihrem Leben vorbeigezogen sein, aber die wichtigsten Daten hat sie immer noch alle griffbereit. Die Volksschule besuchte sie bis zum 14. Lebensjahr, dann folgte eine lange Tätigkeit als Zigarrenwicklerin in einer Lamper- theimer Tabakfabrik. Ihr erster Ehe- mann Sebastian kam aus dem Oden- wald und arbeitete bei einem Textil- geschäft in der Nachbarschaft. Beide waren begeisterte Tänzer, und so lernte man sich kennen und lieben. 1939 wurde geheiratet und wohnte zuerst bei den Eltern der Jubilarin. Im September brach der Krieg aus, und ihr Ehemann wurde sofort eingezogen. Im selben Jahr wurde die einzige Tochter Rosemarie geboren, die Jubilarin musste vorerst ihr Kind alleine aufziehen. Erst 1946 kam ihr Mann aus der Kriegsgefangenschaft wieder zur Familie zurück und gründete als Schneidermeister eine eigene Werkstatt.

„Ich habe dann mit geschafft im Geschäft, damit wir vorwärts kommen“, erzählt die Jubilarin, berichtet aber gleichzeitig, dass sie es gerne gemacht hat, weil Nähen eigentlich ihr Hobby war. „Ich habe die ganze Familie mit Kleidung versorgt“, erin-nert sie sich und die ist mittlerweile um zwei Enkel und einen Urenkel größer geworden.

1960 kaufte man das Haus in der Neuen Schulstraße, wo sie noch heute lebt. 1984 starb ihr Mann. Später fand sie noch einmal ein neues Glück mit einem Partner, der aber 2011 verstarb. Mit ihm war sie viel auf Reisen in der halben Welt, wie Tochter Rosemarie berichtet. Jetzt ist das Leben ruhiger geworden. Tochter Rosemarie schaut nach dem Rechten, und die Jubilarin schaut manchmal Fernsehen oder liest die Tageszeitung. Jeden Abend ein Gläschen Wein und viel Arbeiten ist das Rezept für ein langes Leben, welches sie Nachahmern rät. Gefeiert wird der Tag am Abend mit der ganzen Familie.

