Echt-Moos und Aquarellbilder

Lampertheim. Mit einer Vernissage in Hummels Scheier-Galerie am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr stellen sich zwei Künstlerinnen mit außergewöhnlichen Werken vor. Das teilt die Galerie mit und lädt alle Interessierten zu der Veranstaltung ein.

Helga Lavi ist in Cuxhaven geboren und lebt seit 1981 mit ihrer Familie in Lampertheim. Berufliche Veränderungen haben sie ins Ried geführt. Ihre künstlerische Entwicklung führte sie nach langer Schaffensphase über die Malerei von Aquarell zu Acryl und Öl und daraus entwickelten Mischtechniken zu Bildcollagen. Die Werke, die sie in dieser Ausstellung zeigt, sind Kreationen mit Echt-Moosen. Es sind vorwiegend Bilder aus Islandmoos und Kugelmoos. Diese Echtmoose sind lichtecht, UV-beständig, pflegeleicht, bleiben über Jahre haltbar und weich, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Die Bilder können einem Raum Individualität und Exklusivität verleihen. Bei den gezeigten Werken ist das Moos in einen Rahmen gesetzt, oder aber das Moos wird selbst zum Rahmen, wenn ein kleinformatiges, abstraktes Bild oder ein Fundstück in die Mitte gesetzt werden.

Die Kunst des Weglassens

Die zweite Künstlerin ist Sabine Gellenbeck, Jahrgang 1957 aus Iserlohn. Sie lebt und arbeitet heute in Speyer. Im Jahre 1981 kam sie durch Zufall zur Malerei und gleich zur Aquarellmalerei. Die Grundlagen erlernte sie bei Walter Urbach und über viele Jahre mit Kursen bei Oskar Koller, Rudolf Hradil und nun bei Viktoria Prischedko.

Dabei entwickelte sie auch einen eigenständigen Stil. Sie liebt es, zu abstrahieren, und übt sich gern in der Kunst des Weglassens. Das Auge des Betrachters wird dabei aufgefordert, das Bild weiterzudenken. Ihre Arbeiten waren bereits in diversen Gruppen- und Einzelausstellungen deutschlandweit zu sehen und nun auch in Lampertheim.

Die Laudatio an diesem Abend hält Monika Sperl. Musikalisch wird die Veranstaltung von Mondayeve umrahmt. kur/red