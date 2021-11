E2-Kicker mit klarer Niederlage

Lampertheim. Mit zwei Mannschaften beteiligten sich die F2-Kicker des TV Lampertheim (TVL) am Spielfest des SV Zwingenberg. Dabei konnte die erste Vertretung vier ihrer sechs Partien gewinnen. Ein Spiel ging verloren, einmal wurden sich die Punkte geteilt. Mit 19:11 fiel die Trefferbilanz positiv aus. Zu zwei Erfolgen kam die zweite Vertretung des TVL. Dem standen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. Nahezu ausgeglichen auch die Torbilanz von 17:15.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die F1 des TVL nahm am Spielfest des Lokalrivalen SG Hüttenfeld teil und stellte ebenso zwei Teams. Nicht so rund wie gewohnt lief es bei der ersten Garnitur, die mit drei Siegen aus sieben Begegnungen etwas hinter den Erwartungen blieb. Drei Spiele gingen verloren, einmal gab es eine Punkteteilung, was zu einer Tordifferenz von 18:20 führte. Weitaus besser lief es für die zweite Vertretung, die drei Siege feierte, nur einmal verlor und sich dreimal die Punkte teilte. 19 Mal trafen die TVler ins gegnerische Tor, dem standen 16 Gegentreffer entgegen.

Kaum eine Chance hatte die E2 beim Gastspiel in Auerbach, bei dem es eine 3:12-Klatsche setzte. Nur in der Anfangsphase hielt die TVL-Defensive dem Druck der Bergsträßer stand, die bis zur Pause eine 6:0-Führung vorlegten. Nach dem Seitenwechsel lief es etwas besser für die Gäste, die sich einige Torchancen erspielten und durch Felix Hildenbrand und einem satten Weitschuss von Bastian Kraus auf 2:6 verkürzten. Danach zogen die Gastgeber allerdings das Tempo wieder an und erhöhten zum 12:2. Die Lampertheimer zeigten allerdings Moral und setzten durch einen Treffer von Alshammari Sajjad den Schlusspunkt unter diese weitestgehend einseitige Partie.

Besser als beim Aus im Pokal

Weitaus besser als bei der vorangegangenen 1:6-Pokalniederlage zog sich die D-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld trotz der 0:2-Schlappe beim SC Olympia Lorsch aus der Affäre. Das Trainerduo Rainer Foß und Guido Zeymer hatte die entsprechenden Erkenntnisse aus dem Aus im Pokal gezogen und stellte die Mannschaft besser auf den Gegner ein. So gelang es, das gefürchtete Kombinationsspiel der Klosterstädter besser zu stören. Trotz aller guter Bemühungen kamen Lorsch durch einen großartigen Pass durch die Schnittstelle durch ihren schnellen Außenspieler zum einzigen Torerfolg in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang brachen die Gäste nicht ein und zogen ihr kräfteraubendes Spiel durch. Beim zweiten Treffer der Hausherren blieb der JSG keine Abwehrgelegenheit. Die Gäste haderten noch mit einem nicht gegebenen Strafstoß. Dennoch waren die beiden Trainer mit dem Auftritt ihres Teams zufrieden. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2