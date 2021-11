E1-Team erkämpft sich Punkt

Lampertheim. Der Start der Fußball-B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld in den weiteren Verlauf der Rückrunde der Kreisliga ging gründlich daneben. Im Heimspiel gegen die FSG Bensheim setzte es eine 0:4-Schlappe für die Mannschaft des Trainerduos Axel Ernst und Herbert Krämer.

Dabei präsentierten sich die Gastgeber überraschend chancen- und ideenlos, lagen zur Pause allerdings nur mit 0:1 im Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel wirkte die JSG durchaus motivierter, doch alle Bemühungen verpufften. Bensheim war cleverer und legte das zweite Tor nach, womit die kurze Aufbäumphase der Gastgeber erlosch. Zwei weitere Treffer der Bergsträßer besiegelten die deutliche Lampertheimer Heimpleite.

Die von Frank Bauer und Bernhard Kurpiers gecoachte C1 der JSG bezog bei der FSG Bensheim in der Kreisklasse eine 0:3-Niederlage und ging damit am zweiten Spieltag der Zwischenrunde leer aus. Dabei sah der zahlreich mitgereiste Anhang zwar kein hochklassiges, aber dennoch packendes Duell zweier gleichwertiger Mannschaften. Die Partie ohne zwingend klare Torchancen hatte nach einem temporeichen Beginn dann in der 26. Minute ihren ersten Höhepunkt. Eine Unachtsamkeit der Lampertheimer begünstigte den Führungstreffer Bensheims. Zum Ende des ersten Durchgangs nutzte die FSG Bensheim eine weitere Nachlässigkeit der Lampertheimer Hintermannschaft zum 2:0 aus.

In die zweite Halbzeit starteten die Spargelstädter unbeirrt und erarbeiteten sich nach und nach deutlich mehr Spielanteile. Die Gastgeber schafften es dabei kaum mehr aus der eigenen Spielhälfte, stellten dennoch das Ergebnis auf 3:0, als sie ihre einzige Torgelegenheit nach dem Seitenwechsel mit einem Konter erfolgreich abschließen konnten. In der ruppigen und hochemotionalen Endphase blieben die Lampertheimer dann aber weiter glücklos.

Im Auswärtsspiel beim JFV Bürstadt knüpfte die E1 des TV Lampertheim (2:2) an das starke Auswärtsspiel in Auerbach an. Die Offensive erarbeitete sich Chance um Chance und ging verdient durch Luca Riegel mit 0:1 in Führung. Bürstadt war dadurch wachgerüttelt und voll im Spiel, hielt nun gut dagegen und konnte durch eine Unachtsamkeit das 1:1 erzielen. Kurz vor der Pause schaltete wieder Luca Riegel am schnellsten und traf zur 2:1-Führung. In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Bürstadt gelang in einer Drangphase der Ausgleich zum 2:2-Endstand. fh