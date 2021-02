Hofheim. Bürger des Stadtteils Hofheim müssen sich ab Dienstag, 2. Februar, für voraussichtlich zwei Wochen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Dort sind Arbeiten an den Hausanschlüssen in der Backhausstraße sowie Reparaturen wegen eines Wasserrohrbruchs in der Meymacstraße/Backhausstraße geplant. Deshalb wird die Backhausstraße im Teilstück zwischen Meymacstraße und Bahnhofstraße für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zum Lebensmittelmarkt Knupfer und dessen Parkplatz ist nur über die Neugasse gewährleistet.

AdUnit urban-intext1

Die innerörtliche Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die Bahnhofstraße – Beinstraße – Kirchstraße – Backhausstraße – Lindenstraße. Bestehende Einbahnstraßenregelungen werden vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die betroffenen Straßen der Umleitung sowie deren Schwenkbereiche in den Einmündungen werden beidseitig zu absoluten Halteverboten. Die Stadtverwaltung appelliert aufgrund der verkehrsungünstigen Lage der Vollsperrung und der damit verbundenen Umleitung an alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner der betroffenen Umleitungsstrecke, die Haltverbotszonen Tag und Nacht einzuhalten. Dies sei für den Busverkehr sowie für Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr oder Leitstelle und für die Fahrzeuge des Abfallzweckverbands ZAKB erforderlich.

Die überörtliche Umleitung wird ausgeschildert und führt über Wehrzollhaus – B 47 Rosengarten – B 44 Bürstadt/Bobstadt und in umgekehrter Richtung. Die Haltestelle „Am Rathaus“ entfällt ersatzlos. Die nächste Zustiegsmöglichkeit „Lindenstraße“ befindet sich wenige Meter westlich der Lindenstraße in Richtung Unterführung Heinrichstraße. Weiterhin bittet die Lampertheimer Stadtverwaltung insbesondere die ortsansässigen Betriebe in Hofheim, ihre Zulieferer darauf hinzuweisen, dass die Anlieferung ausschließlich über Bobstadt erfolgen sollte.

Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl erwartet mit Blick auf die bevorstehende Sperrung der Ortsdurchfahrt gravierende Verkehrsbehinderungen für Pendler wie für Anwohner. Auch auf den schmalen Umleitungsstrecken könne es eng werden, zumal für größere Fahrzeuge wie den Busverkehr. Durch die beidseitigen Halteverbote müssten Anwohner alternative Stellplätze aufsuchen, was den Parkdruck in diesen Bereichen erhöhen werde. Auch die nunmehr einzige Zufahrtsmöglichkeit zum Lebensmittelmarkt Knupfer werde auf der Neugasse voraussichtlich zu Engpässen führen.

AdUnit urban-intext2

Mit Blick auf die angespannte Verkehrssituation hofft Scholl nun auf moderate Witterungsverhältnisse, damit die Bauarbeiten zügig vorangingen. Trotz der zu erwartenden Einschränkungen appelliert der Ortsvorsteher an seine Mitbürger: „Es hilft nichts. Das muss gemacht werden.“ urs/red