Durch Park geflüchtet

Lampertheim. Ein gelber Kleinwagen ist einer Zivilstreife der Polizei Lampertheim am Montag, 17. Mai, gegen 15 Uhr, in der Bürstädter Straße aufgefallen. Als der Fahrer nach Polizeiangaben in die Breslauer Straße abbog, wollte die Streife den Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierauf flüchtete der Fahrer durch die Lampertheimer Innenstadt. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete zahlreiche Verkehrsregeln und fuhr unter anderem mehrere Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Schließlich flüchtete er mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit durch den Stadtpark und anschließend über den Friedhof. Hier rammte er die Zivilstreife, die ihm den Weg versperrte. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort und ließ sein beschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle zurück.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst erfolglos. Der 25-jährige Fahrer aus Lampertheim ist der Polizei jedoch bekannt und konnte durch die Streife zweifelsfrei identifiziert werden. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Verkehrsstrafanzeigen zu. Der im Fahrzeug aufgefundene Führerschein wurde vor Ort sichergestellt, ebenso der zurückgelassene Wagen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro. pol