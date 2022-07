Welche Motive bieten sich im Sommer besser für eine Ausstellung in Hummels-Scheier-Galerie an, als duftige Blumen? Die Kunstmalerin Karin Ismar-Maurer hat Blumenarrangements mit unterschiedlichen Medien auf Leinwand in Szene gesetzt, wie etwa gelben und roten Mohn, Mohn mit Pusteblumen, Mohnblüten mit grünem Hintergrund, Gladiolen und Margeriten.

Ihre Bibliser Freundin Martina Rausch

...