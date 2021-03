Lampertheim. Die jüngste Sitzung des Lampertheimer Stadtparlaments hatte kein Nachspiel. Jedenfalls nicht im aktuellen Pandemiegeschehen. Wie berichtet, wurde eine teilnehmende Person nach der Sitzung positiv auf den Corona-Erreger getestet. Unter den 125 in der Hans-Pfeiffer-Halle versammelten Parlamentariern, Verwaltungsmitarbeitern und Besuchern sei bis heute kein Fall bekannt, der sich einer möglichen Ansteckung an diesem Abend verdankt. Für Bürgermeister Gottfried Störmer ein Beleg dafür, dass das Hygienekonzept in der Pfeiffer-Halle gegriffen hat. Wer zur Versammlung wollte, musste sich zuvor registrieren lassen, die Hände desinfizieren und die Maske aufbehalten. In der Halle selbst war ein Lüftungssystem in Betrieb. Tische wie Stühle standen weit voneinander entfernt.

Angesichts der steigenden Inzidenzwerte mahnte Störmer im Pressegespräch, „wachsam zu bleiben und die Regeln zu beachten“. An seine Mitbürger richtete er den Appell: „Wir dürfen nicht nachlassen.“ Bislang seien zwar kreisweit 20 000 Menschen gegen den Sars-Erreger geimpft. Dies sei aber, gemessen an der Gesamteinwohnerzahl von 260 000, noch immer eine kleine Menge. Um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müsse sich die Bevölkerung noch eine ganze Weile „am Riemen reißen“. urs