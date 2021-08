Drogen im Blut und im Auto

Lampertheim. Ein 38 Jahre alter Lampertheimer ist am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr aufgefallen, weil er in einem Audi in Schlangenlinien in der Römerstraße unterwegs war. Das Fahrzeug wurde dann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße gesichtet, wo die verständigte Polizeistreife den Fahrer zur Rede stellte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann gleich mehrere Dinge zuschulden kommen ließ. Er war unterwegs, obwohl er gar keinen Führerschein besaß und hatte an dem Audi ein falsches Kennzeichen montiert. Außerdem stand er laut Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss und räumte bei der Befragung ein, vorab Drogen konsumiert zu haben. In dem Wagen haben die Ordnungshüter noch 17 Gramm Cannabis, eine kleine Menge Amphetamine sowie einen Schlagstock sichergestellt.

Um die Anzeige wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen, wurde der Lampertheimer mit auf die Polizeistation genommen. Dort wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der 38-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. kur/pol