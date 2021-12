DRK ruft zu Spende auf

Lampertheim. Der Lampertheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert am Mittwoch, 29. Dezember, von 14 bis 19 Uhr seine letzte Blutspendeaktion in diesem Jahr. Der Termin findet in der Altrhein-Halle an der Saarstraße statt. Ab sofort können Spendenwillige mit dem Online-Buchungssystem des Blutspendedienstes unter www.blutspende.de/blutspendetrmine/termine?term=68623 einen Termin vereinbaren.

Seit Ende November gilt bei allen Blutspendeterminen des DRK die 3G-Regelung. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet mit Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden vorweisen können. Um Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden, kann der erforderliche Test nicht vor Ort durchgeführt werden.

Kurze Haltbarkeit

In Deutschland werden für Patienten bis zu 154 000 Bluttransfusionen benötigt. „Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung oftmals das wichtigste Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Patienten, die auf Blutspenden angewiesen sind, ist schier unendlich“, wie das DRK mitteilt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile wird kontinuierlich Nachschub an Blutspenden benötigt.

Die Corona-Pandemie stellt die Versorgung mit Blutprodukten zusätzlich vor Herausforderungen. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen ruft daher alle gesunden Spendefähigen zur Spende auf. Allerdings bittet das DRK alle Spendenwilligen darum, nur zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. red

