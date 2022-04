Dressur macht den Auftakt

Lampertheim. Der Reit- und Fahrverein Lampertheim wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Das feiert der Verein in sportlicher Weise, indem er sein traditionelles Aprilturnier in diesem Jahr etwas anders gestaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Verein vom 8. bis 10. April ein reines Dressurturnier bis zur Klasse S. Die Leistungsklasse S entspricht der schwersten Klasse der Reiterei. Die Durchführung des Dressurturniers erfolgt im Freien auf den neu sanierten Außenplätzen, das erforderliche Dressurviereck ist auf dem eigentlichen Springplatz aufgebaut. Aufgrund der hohen Nennungszahlen musste der Verein den Beginn des Dressurturniers bereits auf Freitag vorverlegen. Es haben sich namhafte Reiter und Reiterinnen aus den umliegenden Bundesländern angemeldet. Die bekannteste Reiterin dürfte Uta Gräf aus Kirchheimbolanden sein, die bereits mehrere Siege in Grand Prix vorzuweisen hat und eine renommierte Dressurausbilderin ist.

Am Freitag steht der Fokus der Turnierprüfungen auf den Nachwuchspferden, die im jungen Alter erste Turnierluft schnuppern können. Die ersten Prüfungen beginnen freitags ab 13 Uhr und enden gegen 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag beginnt das Turnier bereits um 8 Uhr, die letzten Siegerehrungen sind gegen 19 Uhr geplant. Höhepunkte werden die beiden S-Dressuren am Samstag ab 15.15 Uhr und sonntags ab 15.45 Uhr sein. Neben den Veranstaltungen im Freien finden samstags auch noch Reitprüfungen für jugendliche Nachwuchsreiter parallel in der Reithalle statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Durchführung eines Dressurturniers bis zur Klasse S hat es schon seit mehr als 30 Jahren nicht gegeben, so dass sich der Verein freut, wieder eine solche Veranstaltung durchführen zu können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist natürlich an alle Turniertagen frei. Der Verein freut sich über zahlreiche Reitsportfans, die die Teilnehmer anfeuern können. Ein großer Dank geht wieder einmal an die zahlreichen Helfer im Vorfeld und am Turnier sowie den Sponsoren, ohne die eine solche Großveranstaltung finanziell nicht möglich wäre.

Am Osterwochenende darauf findet dann schon das nächste sportliche Ereignis beim Reit- und Fahrverein Lampertheim statt. Vom 16. bis 18. April werden sich die Springreiter messen, die das Turnier als Generalprobe für das Maimarktturnier nutzen können. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben. red