Dreiste Abzocke

Zur Diskussion um die Erhöhung der Grundsteuer in Lampertheim:

Mit großem Erstaunen verfolge ich zur Zeit die Diskussion der Städtischen Gremien um die Erhöhung der Grundsteuer der Stadt Lampertheim.

In Zeiten wie diesen wo die Menschen bald nicht mehr wissen wie sie ihre Gas, Öl oder Stromrechnungen bezahlen sollen, kommt die Stadt Lampertheim/Parlament daher und möchte ganz gerne die Grundsteuer, welche nach einem Radiobericht von HR Info, schon den zweithöchsten Grundsteuerbeitrag in Hessen darstellt um satte 240Prozent erhöhen!!

Dies ist an Dreistigkeit für mich nicht zu überbieten! Vielleicht wäre eine moderate Erhöhung um eventuell 100 Prozent eine Überlegung wert, denn die Grundsteuer wird in naher Zukunft durch die Grundsteuerreform sowieso noch steigen und somit teurer werden! Es ist schon interessant das die verantwortlichen Personen zu dieser Zeit scheinbar überhaupt kein Fingerspitzengefühl haben und an eine solche Maßnahme denken!! Dies ist für mich ein Indiz dafür das die Bevölkerung/Einwohnern den Politikern/Verantwortlichen jeder politischen Coleur so ziemlich egal sind.

Hierbei spielt es offensichtlich auch keine Rolle, ob das Drama in der großen oder kleinen Politik stattfindet. Ich persönlich sehe das als eine große Unverschämtheit an, und hoffe das diese Abzockmentalität irgentwann einmal vorbei sein wird. (Spätestens dann wenn der Mittelstand zerstört ist). Ich hoffe, dass die deutschen Bürger, nachdem sie ihre Schlafmütze irgendwann einmal abgenommen haben, gemäß dem französischen Modell auf die Straße gehen und dafür demonstrieren (aber bitte friedlich im Gegensatz zu den Franzosen), dass diese Selbstbedienungsmentalität durch viele staatliche Stellen ein Ende hat.

Den städtischen Gremien und Verantwortlichen wünsche ich dennoch ein gutes Händchen und ein gutes Gelingen in dieser schwierigen Angelegenheit.

Zum Schluss möchte ich noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Zeilen nur meine eigene persönliche Meinung darstellen.