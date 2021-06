Drei Wochen mit dem Fahrrad Kilometer sammeln

Lampertheim. Nur noch wenige Tage, dann geht es los. Lampertheim beteiligt sich wieder am Stadtradeln und tut damit etwas für den Klimaschutz. Von Montag, 21. Juni, bis Sonntag, 11. Juli, können alle, die in Lampertheim leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte online unter www.stadtradeln.de/lampertheim.

Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Radeln und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen aufs Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Während des Kampagnenzeitraums bietet Lampertheim allen Bürgerinnen und Bürgern die Meldeplattform RADar! an. Damit können sie via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen an Radwegen im Stadtgebiet aufmerksam machen.

Frank Behrens aus Neuschloß war im vergangenen Jahr zum Lampertheimer Stadtradeln-Star gekürt worden. Er hatte komplett aufs Auto verzichtet und in den drei Wochen 1905 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Er ist auch in diesem Jahr wieder dabei. „Es freut mich sehr, dass die Stadt Lampertheim sich zum zweiten Mal am Stadtradeln beteiligt. Das vergangene Mal war sicher bereits ein großer Erfolg und daran werden wir 2021 alle zusammen anknüpfen. Gerade die gegenwärtigen Herausforderungen zeigen die Notwendigkeit, unseren Alltag und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen stärker in Einklang zu bringen. Darüber hinaus möchte ich ein Plädoyer für mehr Bewegung formulieren. Aktivität an frischer Luft stärkt den Organismus und inspiriert den Geist“, meint Behrens in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Während des 21-tägigen Aktionszeitraums finden Fahrradtouren statt. Für Sonntag, 27. Juni (bei großer Nachfrage Zusatztermin am Sonntag, 4. Juli), gibt es von 15 bis 18 Uhr eine Fahrradtour für Familien. Ute Striebinger vom Geopark-vor-Ort-Team wird die Tour „Lampertheimer Geschichte und Geschichten erfahren“ moderieren. Auf der etwa 23 Kilometer langen Strecke gibt es viele spannende Haltepunkte. Kinder sollten einen Fahrradhelm tragen. Startpunkt ist am Europaplatz. Eine Präventionsradtour ist für Samstag, 3. Juli, und bei großem Interesse auch am Samstag, 10. Juli, von 15 bis 18 Uhr geplant. Dabei erhalten die Teilnehmer Einblick in die derzeit laufenden Arbeiten im Rahmen des Kommunal-Programms Sicherheits-Siegel (KOMPASS). Ordnungsbehörde und Polizei zeigen, welche kriminalpräventiven Maßnahmen durchgeführt wurden und noch in Arbeit sind. Es werden zehn Stationen in der Lampertheimer Kernstadt angefahren. Startpunkt ist am Europaplatz.

Zum Abschluss des Stadtradelns gibt es am Sonntag, 11. Juli, eine zweite Fahrradcodier-Aktion im Stadtpark. Zwischen 15 und 18 Uhr werden Fahrräder kostenfrei codiert. Es sind nur noch wenige Termine frei. Ein erster Termin am heutigen Montag ist bereits ausgebucht. red