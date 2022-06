Drei weitere Starts bei Hessischen Meisterschaften

Lampertheim. Eine Woche vor den Vereinsmeisterschaften konnte die SG Neptun Lampertheim nochmals an einem 25-Meter-Bahn-Wettkampf teilnehmen und auf die Jagd von Qualifikationszeiten gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vereinsbad der Rhein-Main-Therme wurde der Wettkampf über alle Qualifikationsstrecken für die Hessischen Meisterschaften angeboten. Dieses Angebot haben fünf Schwimmerinnen der SG Neptun gern angenommen und sich über vier bis sieben Starts angemeldet. Tolle Platzierungen in den einzelnen Jahrgängen waren ein willkommener Bonus zu den starken Zeiten.

Im Jahrgang 2003 startete Annika Staatsmann über 100 Meter Brust (3. Platz in 1:25,41 Minute), 200 Meter Lagen (3.), 200 Meter Brust (3.) und 50 Meter Freistil (6.). Die Zwillinge Hannah und Maria Mörstedt kämpften im Jahrgang 2004 um die Platzierungen, wobei Hannah über 100 Meter Lagen (3.), 200 Meter Rücken (3.), 50 Meter Schmetterling (4.), 100 Meter Rücken (4.), 50 Meter Freistil (7.) und Rücken (3. in 36,10 Sekunden) und Maria über 100 Meter Lagen (2.), 100 Meter Schmetterling (3. in 1:19,77 Minute), 50 Meter Schmetterling (3. in 33,77 Sekunden), 100 Meter Rücken (3.), 50 Meter Freistil (5.) und Rücken (6.) sowie 100 Meter Freistil (4. in 1:08,53 Minute) schwamm. Auch Henrike Stöckinger zeigte volle Power im Jahrgang 2006 über 100 Meter Lagen (1. in 1:23,12 Minute), 100 Meter Brust (2.), 50 Meter Brust (1. in 38,95 Sekunden), 200 Meter Brust (2.) und 50 Meter Freistil (2. in 32,93 Sekunden). Ebenso konnte Julie Brenner im Jahrgang 2007 über 100 Meter Rücken (1. in 1:16,55 Minuten), 50 Meter Freistil (1. in 31,58 Sekunden), 50 Meter Rücken (2.) und 100 Meter Freistil (2. in 1:10,28 Minute) mit ihrer Leistung überzeugen. Am Ende konnte sich die SG Neptun Lampertheim drei weitere Starts bei den Hessischen Meisterschaften durch das Erreichen der Qualifikationszeiten sichern.

Mehr zum Thema Para-WM Deutsche Para-Schwimmer beenden WM mit 14 Medaillen Mehr erfahren

Nicht nur die Schwimmerinnen der SG Neptun waren sehr zufrieden mit ihren Leistungen, auch Trainerinnen Uschi Bischer und Christel Mörstedt sprachen von einem äußerst gelungenen Wettkampf. red