Drei Schulen sammeln Müll bei Hitze

Lampertheim. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen nerven. Diese Erfahrung haben zahlreiche junge Lampertheimer am Dienstag machen müssen. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, waren nämlich 380 Kinder und Jugendliche aus drei Schulen auf den Straßen unterwegs, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Die Aufräumaktion war Teil des Projekts „sauberhaftes Hessen“ , das in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet.

„Alle Schülerinnen und Schüler berichteten, dass es besonders lästig war, die vielen Zigarettenstummel aufzuheben“, heißt es von der Stadt. Dies sei auch beim „Sauberhaften Kindertag“ im Mai schon die größte Herausforderung gewesen. Auch Masken, Glas und jede Menge Plastikverpackungen seien rund um die Schulen zu finden gewesen. Ausgestattet mit Greifern, Handschuhen und Müllsäcken haben die drei Schulen an der Aktion teilgenommen und trotz Hitze gesammelt.

380 Schüler bei Hitze unterwegs

Die Klasse 4c der Pestalozzischule berichtete, dass es bereits beim vergangenen Waldtag der Schule eine Spontan-Sammlung des wilden Mülls gab und die Kinder dadurch auch immer ein Augenmerk auf ihre Umgebung haben. Durch die Auszeichnung als Umweltschule steht das Thema Müllsammeln, Mülltrennung und ein bewusster Verzicht auf Verpackungsmüll bei den Schülern auf der Agenda.

Das Litauische Gymnasium beteiligte sich ebenfalls an dem Aktionstag und nahm mit drei Klassen teil. Gesammelt wurde rund um die Schule und in verschiedenen Gruppen aufgeteilt in Hüttenfeld.

Die Nibelungenschule in Hofheim nahm mit allen Klassen an dem Aktionstag teil. Um die 290 Schüler befreiten Hofheim von unachtsam weggeworfenem Müll. red