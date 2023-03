Drei Podiumsplätze für die Mädchen

Hüttenfeld. Hinter der Tischtennisjugend der SG Hüttenfeld (SGH) liegt ein wettkampfreiches Wochenende beim Kreisranglistenturnier. Zu Gast in Rimbach bestritten die Nachwuchsspieler über zwei Tage spannende Spiele gegen die starke Konkurrenz aus dem Kreis. Für alle männlichen Altersklassen starteten am Samstag die Vorrundenspiele, gefolgt von der Endrunde am Sonntag. Die Mädchen starteten am Sonntag direkt in die Endrundenspielen, da es derzeit im Kreis nur wenige aktive Nachwuchsspielerinnen gibt.

Den Anfang für die SGH machten die Jungen der Klassen J15 und J13. In einigen knappen Sätzen behielt Matti Schietzold in seinen Vorrundenspielen die Nerven und konnte sich so bei den J13 für die Endrunde qualifizieren. Nur ganz knapp verfehlten Ben Schifferdecker und Luca Gerhardt trotz einiger spannender Partien die Endrundenqualifikation in ihrer Klasse. Schifferdecker schaffte es in seiner Gruppe auf den dritten Platz, während Gerhard den vierten Platz in seiner Gruppe belegte. Für Schietzold ging es am Folgetag direkt mit den Spielen der Endrunde weiter. Schon nach den ersten Sätzen stellte sich heraus, dass die Chancen des Hüttenfelder Schülers nicht besonders gut standen. Die Konkurrenz in seiner Klasse war so stark, dass Schietzold von zehn Spielen nur ein Spiel für sich entscheiden konnte. Den Wunsch, einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erringen, konnte sich der motivierte Nachwuchsspieler in diesem Jahr somit noch nicht erfüllen. Dennoch konnten die Jugendspieler an dem aufregenden und anstrengenden Wochenende eine ganze Menge Wettkampferfahrung sammeln und haben auch einen Motivationsschub für die kommenden Spiele bekommen.

Deutlich besser lief es am Sonntag für die Mädchen der SG Hüttenfeld. Die Teilnehmerinnen der Altersklassen M11 und M13 glänzten auf ganzer Linie und konnten sich in der Endrunde durch ihre starke Leistung Platzierungen sichern. Am besten lief es für Emily Müller, die als Meisterin in der Klasse M11 mit einer Urkunde und einem Pokal belohnt wurde. Als Drittplatzierte konnte sich auch Nina Janowska über einen Platz auf dem Treppchen in dieser Klasse freuen. Zuzanna Gusteinis und Natalie König folgten auf Platz vier und fünf. In der Klasse M13 trat für die SGH Lana Wegner an, die sich in ihren Spielen nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich somit letztlich über den zweiten Platz freuen konnte.

Durch die Platzierungen haben sich der Nachwuchsspielerinnen für den Bezirksentscheid qualifiziert, bei dem sie Mitte Mai antreten werden. Bis dahin haben die jungen Sportlerinnen, gestärkt durch die am Wochenende gewonnene Motivation, noch genügend Zeit, um sich im Training auf die Gegner auf Bezirksebene vorzubereiten. gün