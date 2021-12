Drei Niederlagen für Nachwuchsteams

Lampertheim. Die A-Jugendlichen des TV Lampertheim unterlagen in ihrem vorletzten Gruppenligaspiel bei Germania Eberstadt mit 0:2-Toren. Beim Tabellenzweiten boten die von Giuseppe Santangelo gecoachten Gäste mehr Gegenwehr als es der Favorit erwartet hatte. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen fast ausschließlich im Mittelfeld ab, beide Teams wirkten gut organisiert und bestrebt, dem Gegner keine Chancen zu bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der von Taktik geprägten Begegnung fehlten die Torchancen. Die erste Gelegenheit in der 44. Minute nutzten die Gastgeber zur schmeichelhaften Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel fehlte den Aktionen der Lampertheimer weiter die Durchschlagskraft, Eberstadt erspielte sich weitere Möglichkeiten und erhöhte in der 62. Minute zum 2:0-Endstand. Kurz vor Spielende versäumten die Spargelstädter noch die Chance zu einer Ergebniskorrektur.

Für die C1 der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld setzte es gegen die JSG Lörzenbach/Mitlechtern eine 1:4-Heimpleite. Beide Teams waren offensiv ausgerichtet. Julian Kurpiers sorgte in der vierten Minute für die frühe 1:0-Führung der Gastgeber. Direkt nach dem Wiederanpfiff drängten die Odenwälder auf den Ausgleich, der ihnen in der 22. Minute gelang. Bis zur Pause legten die Gäste eine 1:2-Führung vor. Trotz vielversprechender Möglichkeiten blieb den Hausherren im zweiten Durchgang der Anschlusstreffer versagt. Unsicherheiten im Lampertheimer Spiel nutzten dagegen die Gäste aus, um mit zwei weiteren Toren zum 1:4-Endstand zu erhöhen.

Auch der D1 der Jugendspielgemeinschaft blieb ein Erfolgserlebnis versagt, die Mannschaft von Sascha Boulanger und Alexander Gleißner unterlag den Sportfreunden Heppenheim deutlich mit 2:6. Im ersten Durchgang boten die Gastgeber den Kreisstädtern noch Paroli. Leon Gleißner glich den 0:1-Rückstand zum 1:1 aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Durchgang zwei verlor die Lampertheimer-Hüttenfelder-Kombination den Faden und geriet mit 1:3 ins Hintertreffen. Durch Moritz Hein gelang der kurzzeitige Anschluss zum 2:3, doch die Gäste legten noch einen Dreierpack hinterher und überwanden den guten JSG-Torwart Yannis Mavroudis.

Die F2 des TV Lampertheim war beim Spielfest in Heppenheim zu Gast und bot gleich zwei Teams auf. Dabei zeigte sich die erste Mannschaft in Spiellaune, gewann vier der fünf Partien und unterlag nur einmal. Mit der gleichen Bilanz schloss auch die zweite Vertretung ihre Teilnahme erfolgreich ab, entsprechend zufrieden waren die beiden Trainer Maximilian Miller und Timo Schröder. fh