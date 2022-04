Drei Niederlagen für die Jugendkicker

Lampertheim. Im Auswärtsspiel beim SV Erzhausen musste die A-Jugend des TV Lampertheim (TVL) wieder einmal mit einer Notbesetzung antreten und unterlag im Gruppenligavergleich mit 1:6 Toren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jungs gaben alles und versuchten dagegen zu halten. Lampertheim konnte vor allem in der ersten Halbzeit nicht an die Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen. Bereits nach 30 Minuten führte Erzhausen mit 4:0, die Begegnung war damit vorzeitig entschieden. Den Anschlusstreffer zum 4:1 kurz vor der Halbzeit erzielte Gerrit Wiemer. Im zweiten Abschnitt kam der TVL gestärkt aus der Pause und versuchte gleich nachzulegen. Doch das kurze Aufbäumen nutzte nichts. Minute um Minute wurden die Spieler des TVL müder und das nutzte der Gastgeber aus, um zwei weitere Tore zu erzielen und gewannen das Spiel mit 6:1.

Im Kreisliga-Heimspiel empfing die B-Jugend der Jugendspielgemeinschaft (JFG) Lampertheim/Hüttenfeld den JFV Bürstadt. Die Lampertheimer taten alles, um im Derby endlich einmal zu punkten, gingen am Ende beim 1:2 allerdings leer aus. In Abschnitt eins hatten beide Seiten gute Torchancen, um in Führung zu gehen. Dennoch endete der Durchgang torlos. Im zweiten Abschnitt erwischten die Lampertheimer einen guten Start. Alessio Schott erzielte in der 45. Minute die 1:0-Führung. Doch anstatt weiter nach vorne zu spielen und den Sack zuzumachen, nahm die Mannschaft das Tempo heraus und Bürstadt übernahm das Spiel. In der 63. Minute fiel der 1:1-Ausgleich. Doch damit nicht genug, die Gäste blieben am Drücker, spielten weiter nach vorne und wollten den Sieg. Diese Körpersprache war von den Spielern der JSG nicht zu sehen, die Gastgeber versuchten das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Kurz vor dem Ende war es so weit, Bürstadt erzielte den 1:2-Siegtreffer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die C1 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld ging am zurückliegenden Spieltag leer aus, unterlag der FSG Bensheim 2 mit 1:3. Die Lampertheimer, die zuletzt zwei Wochen keinen Spielbetrieb hatten, wollten im zweiten Spiel in diesem Jahr den zweiten Sieg einfahren, was gründlich misslang.

Bereits in der zweiten Minute legten die Gäste zum 0:1 vor. Lampertheim hatte sich gerade von dem frühen Rückstand erholt, da legte Bensheim in der zehnten Minute das 0:2 nach. Die von Frank Bauer und Bernhard Kurpiers gecoachten Gastgeber erspielten sich einige gute Torchancen und kamen in der 28. Minute durch Sohel Sediqi zum 1:2-Anschlusstreffer. Mit diesem Rückstand ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel versuchte die JSG alles, um das Spiel zu drehen. Beide Seiten hatten gute Torchancen, die Torhüter rückten in den Mittelpunkt. Erst zwei Minuten vor dem Ende erzielte Bensheim den 1:3-Siegtreffer. fh