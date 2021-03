Hüttenfeld. Wegen Tiefbauarbeiten wird die Viernheimer Straße in Hüttenfeld voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt betrifft den Kreuzungsbereich Alfred-Delp-Straße/Viernheimer Straße. Hierfür muss der Kreuzungsbereich für den gesamten Verkehr ab Montag, 22. März, voraussichtlich für zwei Wochen gesperrt werden. Im Anschluss beginnt der zweite Abschnitt in der Viernheimer Straße/Alfred-Delp-Straße bis zur Viernheimer Straße 33a. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich fünf Wochen andauern.

Der dritte Bauabschnitt schließt sich direkt an den zweiten Bauabschnitt an. Gesperrt wird bis zur Seefeldstraße. Auch dieser Abschnitt wird voraussichtlich fünf Wochen in Anspruch nehmen. Geplantes Ende der Baumaßnahme ist der 18. Juni. Die offizielle Umleitung führt über die Seefeldstraße – Alfred-Delp-Straße – Blumenstraße und in entgegengesetzter Richtung. Auch der Busverkehr wird diese Umleitung nutzen, weshalb die Haltestelle „Rebstock“ für den gesamten Zeitraum entfällt. red