Donnerwetter unterm Kirchendach

Lampertheim. In ihrer Ankündigung für das dritte Konzert des Lampertheimer Orgelsommers verspricht Kantorin Heike Ittmann unter anderem ein musikalisches Donnerwetter. So dürfen sich die Zuhörer am Sonntag, 15. August, 20 Uhr, auf den Mainzer Professor für künstlerisches Orgelspiel, Gerhard Gnann, freuen.

Passend zum Thema „Universum Orgel“ spielt er barocke Werke von Johann Sebastian Bach, romantische Studien von Robert Schumann, sowie eine impressionistische Choralbearbeitung von Sigfrid Karg-Elert. Eine Besonderheit stellt das Werk „Konzert am See, unterbrochen von einem Donnerwetter“ von Chevalier Sigismund Neukomm dar, in dem in der Lampertheimer Domkirche ein musikalisches Orgelgewitter stattfinden soll.

Gerhard Gnann ist seit 1997 Professor für künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik Mainz. Er ist mehrfacher Preisträger verschiedener Wettbewerbe und war zwischen 2012 und 2015 Domorganist am Freiburger Münster. Als Künstler, Juror internationaler Orgelwettbewerbe und Pädagoge ist er auch international gefragt.

Wie bei allen Konzerten des Orgelsommers erläutern die jeweiligen Organisten ihr Programm. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Förderverein bei einem Glas Wein zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz ein. Der Eintritt ist frei, es ist aber eine Anmeldung erforderlich (per E-Mail an heikeittmann@gmail.com oder telefonisch 06206/15 73 01 unter Nennung von Name, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl. Außerdem muss am Eingang ein Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein negativer Test vorgezeigt werden. red

