Domorganistin Ittmann beschließt 17. Orgelsommer

Lampertheim. Nach vier sehr gut besuchten Konzerten können die Zuhörer des 17. Lampertheimer Orgelsommers am kommenden Sonntag, 29. August, ihre eigene Domorganistin erleben: Heike Ittmann, seit 18 Jahren Kantorin und Organistin an der Domorgel, spielt Werke von Buxtehude, Bach, Liszt und Dupré.

Die Konzertreihe widmet sich in diesem Jahr dem Motto „Universum Orgel“. Dieses Motto inspirierte Ittmann zu Werken, die sich mit der Verbindung von Himmel und Erde beschäftigen. So geht es in Bachs Werken „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’“ oder „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“ augenscheinlich um diese Verbindung, während in Duprés „Symphonie Passion“ das Leben Jesu zwischen Geburt und Auferstehung, also dem Herabkommen und dem wieder Hinaufsteigen in den Himmel, musikalisch dargestellt wird. Zu Beginn des Konzertes erläutert Heike Ittmann ihr Programm. Im Anschluss lädt der Förderverein (bei gutem Wetter) bei einem Glas Wein zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz ein.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter heikeittmann@gmail.com oder Telefon 06206/15 73 01 ist zwingend erforderlich. Die Besucher nennen dabei ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl. Ein negativer Test beziehungsweise Impf-/Genesenennachweis muss beim Einlass vorgezeigt werden. red