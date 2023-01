Do-it-yourself Nähkurs

Viernheim. Wer kennt das nicht: Die geliebte Hose oder Bluse hat ein Loch oder einen Fleck, der sich nicht mehr entfernen lässt. Vielleicht sind auch die Nähte beim Waschen aufgegangen. Für diese Fälle bietet der Verein Kompass in Kooperation mit der Nähgalerie Viernheim seit November 2022 alle 14 Tage dienstags einen Repair- und Upcycling-Nähkurs an. In diesem lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tricks und Kniffe, um die kaputten Kleidungstücke selbst zu reparieren oder upzucyclen.

Der nächste Termin ist am Dienstag, 17. Januar, von 15 bis 18 Uhr. Die Kosten betragen 20 Euro pro Treffen, für Kompass-Mitglieder 10 Euro. Die Nähmaschinen werden gestellt. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei der Nähgalerie, Inhaberin Renate Müller, Rathausstraße 47, 68519 Viernheim unter Telefon 06204/9189114 oder per E-Mail an info@naehgalerie.com red