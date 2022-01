DLRG testet in der Römerstraße

Lampertheim. Der Ortsverband der DLRG bietet nun kostenlose Coronatests in Lampertheim an. Das Testzentrum ist im „Restaurant Schwanen“ in der Römerstraße 98 untergebracht. Wie ein Sprecher sagte, stehen geschulte Einsatzkräfte für die kostenlosen Schnelltests bereit. Das Verfahren schlage auch bei der zunehmend grassierenden Corona-Variante Omikron an. Ein Ergebnis liege nach 20 Minuten vor und werde per E-Mail übermittelt.

Geöffnet ist das Testzentrum am Europaplatz montags bis donnerstags zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Samstags wird zwischen 9.00 und 11.00 Uhr getestet und sonntags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. wol