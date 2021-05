DLRG erweitert Testzeiten

Lampertheim. Das Corona-Schnelltest-Zentrum der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Lampertheim erweitert aufgrund der starken Nachfrage seine Testzeiten. Das teilt der Technische Leiter Thomas Hanselmann mit. Ab sofort bietet das Team am DLRG-Station (Weidweg 21) Testungen montags bis donnerstags von 18 bis 21 Uhr, samtags von 9 bis 11 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr an. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, die Organisatoren empfehlen aber eine Online-Anmeldung auf der Internetseite www.lampertheim.dlrg.de/corona-testzentrum. Zudem weisen sie darauf hin, dass Menschen mit Covid-19 typischen Symptomen nicht am Stadion getestet werden. Diese sollten sich an ihren Hausarzt wenden. off

AdUnit urban-intext1