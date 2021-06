Diplom fürs Babysitten

Lampertheim. Das Familienzentrum Lampertheim bietet an zwei Tagen einen Babysitterkurs für Jugendliche ab 14 Jahren an. Babysitten mache Spaß und bessere das Taschengeld auf, heißt es in der Ankündigung des Familienzentrums. Gleichzeitig würden notwendige Kenntnisse verlangt, darunter der Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern, das Füttern und Wickeln, der Umgang mit Trotzanfällen, Erste Hilfe und Unfallverhütung, richtiges Beruhigen und Trösten, Fingerspiele und Lieder, Einschlafrituale, Geschichten und vieles mehr.

Der sechsstündige Kurs bietet Interessierten ab 14 Jahren Gelegenheit, diese Kenntnisse zu erwerben, aufzufrischen oder zu ergänzen. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein „Babysitter-Diplom“, mit dem sich die Absolventen in der Kartei beim Service für Kinderbetreuung beim Familienzentrum aufnehmen lassen können und somit die Möglichkeit erhalten, beraten und vermittelt zu werden.

Die Kosten für Kurs 1 am Samstag, 5. Juni, von 10 bis 16 Uhr, sowie Kurs 2 am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr, beide im Familienzentrum in der Wormser Straße 10, betragen jeweils 18 Euro. fh