Dinos erobern Siedlerhalle

Lampertheim. Eine Dino-Live-Show ist am Sonntag, 14. November, in Lampertheim in der Siedlerhalle, Am Brünnel 22, zu Gast. Die Vorführungen beginnen um 11, um 14 und um 17 Uhr und dauern etwa 80 Minuten. Laut Veranstalter ist die Show auch für kleinere Kinder geeignet.

Zu sehen sind voll bewegliche, computergesteuerte lebensechte Dinosaurier, die eigens für dieses Programm angefertigt wurden. Die Geschichte reicht von der Geburt eines Dino-Babys, das auf der Bühne aus einem gigantischen Ei schlüpft bis hin zum größten Räuber dieser Zeit, dem T-Rex, der sein Baby sucht. Mutige Kinder können sogar auf den Dinos reiten.

Eine Dino-Live-Show gastiert in der Siedlerhalle. © Veranstalter

Tickets gibt es nur an der Tageskasse. Sie kosten 13 Euro für Kinder ab drei Jahren und 15 Euro für Erwachsene. Nähere Infos gibt es unter Telefon 0151/66 58 3140. Es gelten die 3G-Regeln. red