Lampertheim. Die Stadtbücherei Lampertheim lädt am Freitag, 26. März, um 15.30 Uhr zum dritten digitalen Bilderbuchlesen für alle Kinder ab drei Jahren ein. An diesem Nachmittag stehen zwei neue Ostergeschichten im Mittelpunkt: „Henri und Henriette fahren in die Ferien“ sowie das Bilderbuch „Meiner“. Anschließend haben die kleinen Zuhörer wieder die Möglichkeit, sich aktiv an lustigen Mitmach-Spielen zu beteiligen. Der gemeinsame Austausch über die Geschichten im Anschluss ist für die Kinder ebenfalls eine aufregende Sache. Wer Lust hat, mit seinem Kind am digitalen Treff teilzunehmen, kann sich per E-Mail unter stadtbuecherei@lampertheim.de anmelden und bekommt dann eine Einladung zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenlos. red