Digitaler Vorlesetreff

Lampertheim. Zwei spannende Geschichten für Kinder ab drei Jahren stehen beim digitalen Bilderbuchlesen der Stadtbücherei am Freitag, 11. Februar, ab 15 Uhr auf dem Programm. Da ist zum einen das Bilderbuch „Alles doof, kleines Muffelmonster?“ von Julia Boehme und Franziska Harvey, erschienen im Arena Verlag. Draußen regnet es in Strömen. Moritz und das Muffelmonster wissen nicht, was sie drinnen noch alles anstellen können. Gelangweilt knipst Moritz eine Lampe an und da passiert es: Die Lampen-Sonne geht auf, Schattenmonster greifen… .

Anschließend wird das Kamishibai „Der Grolltroll“ von Barbara van den Speulhof und aprilkind vorgelesen. Zum Leidwesen seiner Freunde hat der Grolltroll viele Gründe, um wütend zu werden – und zwar so richtig. Irgendwann reicht es den Freunden, sie packen ihre Koffer und lassen den Troll alleine zurück. Was nun…?

Vorlesen bringt Abwechslung – auch auf digitalem Weg.

Zum Abschluss dürfen die Zuhörer selbst über die gehörten Geschichten erzählen. Wer mit seinem Kind beim digitalen Treff dabei sein möchte, erhält nach Anmeldung per Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de den Einladungslink. Die Teilnahme ist kostenlos, Infos gibt es bei der Stadtbücherei unter Telefon 06206/ 935206. red