Lampertheim. Das Media.Lab der Stadtbücherei und die Jugendförderung starten am Dienstag, 9. März, 16.30 Uhr, einen wöchentlichen digitalen Treff für Jugendliche. Auf dem Programm stehen Spiele wie Black Stories oder Stadt, Land Fluss digital. Es können mitgebrachte Ideen ausprobiert werden. Wer Lust hat, kann sein Lieblingsbuch vorstellen oder auch über Lieblingsfilme reden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auf dem Padlet der Stadtbücherei kann man sich zu allen möglichen Themen austauschen. Hierfür kann folgender Link genutzt werden: https://de.padlet.com/Stadtbuecherei_Lampertheim/Media_Lab. Anmeldung unter jugendfoerderung@lampertheim.de.

AdUnit urban-intext1

Ebenso startet am Donnerstag, 11. März, 15.30 Uhr der digitale Wochentreff für alle Kinder. Auch hier stehen Spiele und Austausch auf dem Programm. Der digitale Kindertreff wird von den Mitarbeitern des Kindercafés der Jugendförderung unterstützt. Auch hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail nötig an jugendfoerderung@lampertheim.de mit dem Stichwort „Kindertreff“. red