Dienststellen geschlossen

Lampertheim. Die Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich des Rathaus-Services sowie der Außenstelle Hofheim bleiben aufgrund des Betriebsausfluges der Verwaltung am Freitag, 30. September, geschlossen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird darauf hingewiesen, dass der Rathaus-Service auch am Samstag, 1. Oktober, geschlossen ist. Da der darauffolgende Montag ein Feiertag ist, sind die Dienststellen und der Rathaus-Service erst wieder am Dienstag, 4. Oktober, geöffnet. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, ist das Standesamt zusätzlich schon am Donnerstag, 29. September, wegen einer Fortbildung geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem bleibt die Verwaltungsaußenstelle Rosengarten personalbedingt bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. In dringenden Fällen können sich Bürger an den Rathaus-Service (Telefon 06206 / 935-100) oder die Verwaltungsaußenstelle Hofheim (Telefon 06241 / 20 90 40) wenden. red