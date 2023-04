Dienstagsfrauen haben viel vor

Hofheim. Die Dienstagsfrauen innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde sind zu Beginn dieser Woche erfolgreich in ihr Jahresprogramm gestartet. Im Gemeindehaus zeigte sich Vikarin Julie Schmitt, die am Ostermontag auch erstmals die Predigt im Gottesdienst hielt, für die interessante Gestaltung des Abends verantwortlich.

Weiter geht es im Jahresprogramm am 9. Mai mit einem Ausflug ins Weinhaus Weis nach Worms. Abfahrt ist um 17.34 Uhr am Bahnhof in Hofheim. Gemeinsam mit dem Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde finden sich die Dienstagsfrauen am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr im Gemeindehaus ein. Zu Gast ist Pfarrerin Christiane Müller, die jüdische Märchen erzählen wird. Am 13. Juni unternimmt die Gruppierung einen Tagesausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Details zur geplanten Tagesgestaltung und Abfahrt folgen noch.

Ein meditativer Spaziergang mit anschließendem gemütlichen Beisammensein steht am 11. Juli auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. Im August gibt es kein Programmangebot, weiter geht es dann erst am Sonntag, 10. September, von 14 bis 17.30 Uhr mit einem Oasentag für Frauen in Maria Einsiedel. Am Donnerstag, 14. September, besuchen die Dienstagsfrauen das Gastspiel des Ersten Babenhäuser Pfarrerkabarett im benachbarten Bürstadt. „Ferne Frauen, andere Länder, andere Sitten“ lautet das Thema beim Treffen am 10. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus. Birgit Geimer gestaltet am 7. November um 19 Uhr im Gemeindehaus das vorletzte Treffen des Jahres unter dem Motto „Freundschaft“. Den Abschluss des Jahresprogramms bildet die Adventsfeier am 12. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus. fh