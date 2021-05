Dieb dringt in Wohnung ein

Lampertheim. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Amselstraße wurden Schmuck, Geld und persönliche Dokumente gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 8500 Euro. Nach ersten Ermittlungen kletterten die Täter auf den Balkon im ersten Stock. Dort brachen sie die Tür auf. Zur Tatzeit zwischen Mittwoch, 19. Mai, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 20. Mai, 6.30 Uhr, hat ein Anwohner einen bis zu 1,80 Meter großen Mann gesehen, der sich in einem angrenzenden Garten im Bereich des Habichtswegs versteckt hat und dann weglief. Der Tatverdächtige wird zwischen 31 und 40 Jahre geschätzt. Er soll einen dunklen Jogginganzug und eine Wollmütze getragen haben. Hinweise werden unter 06252/70 60 entgegengenommen. pol

