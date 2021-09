Die vielen Facetten der Liebe

Lampertheim. Bedingt durch die Corona-Pandemie dürsten die Lampertheimer Musiker förmlich nach Auftritten. Ihre Spielfreude konnten sie nun auf der Bühne im Schwanensaal ausleben. Hoch motiviert und mit Herzblut präsentierten sich die Mitglieder der Musiker-Initiative Lampertheim und ihre Gäste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Projektleiter des Abends war Heiko Persson, der sich dem Thema „What Is Love?“ widmete. Und auch gleich mit dem Hit „What Is Love“ von Haddaway loslegte. Die zwei Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz und Patrick Schneller trommelten, was das Zeug hielt. Matthias Klöpsch beeindruckte mit seinem Gitarrenspiel. Und Keyboarder Patrick Embach spielte besonders emotional: zart die Balladen, kräftig die Rocksongs.

Zum Thema Liebe hatte Heiko Persson ein vielseitiges Programm erstellt. © Israel

Auf die Show hatte sich der Sänger akribisch vorbereitet. Persson hatte sich ein musikalisches Kabarett mit Songs und Fakten über die Liebe ausgedacht. Das Publikum hörte gebannt zu, lachte über die humorvollen Einlagen, die Persson aus dem Leben griff und war schlussendlich begeistert.

Eltern als Vorbilder

Bei seiner Recherche über Songtitel, die von der Liebe handeln und sich mit den Gefühlen auseinandersetzen, hatte Persson festgestellt, dass die Spanne unfassbar breit ist. Wichtig sei, dass die kleinen Leute in ihrer Kindheit Zuneigung und Liebe von ihren Eltern erführen. Denn sie könnten ihren Kindern diese bestimmten Werte vermitteln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hierfür wählte der Lampertheimer Sänger den Dschungelbuch-Song „Ich wäre gern’ wie du“, aber in der Version von Johannes Oerding. Die Rolle des King Louie übernahm Persson selbst. Die MIL hatte auch Sängerin Louisa Yalden eingeladen. Sie sang im Duett mit Heiko Persson und punktete mit ihrer großartigen Sopranstimme.

Sturm und Drang

Mit „Liebe, Leid und Pubertät“ wurde das nächste Kapitel im „Book Of Love“ aufgeschlagen. Die „Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang Goethe wurden hinzugenommen. Danach kam die Zeit des „Sturm und Drang“. Später fragte Persson: „Was wäre die Liebe ohne ein Kribbeln im Bauch?“ Dann stand der Song von The Jam „English Rose“ auf dem Programm. Bei „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ von Elton John entzückte zuerst Chiara Metzner mit ihrem Geigenspiel. Bassist Bernhard Aulbach nahm die Melodie auf.

Das zwölfte Kapitel handelte von der Liebe zur Heimat. „Ich liebe Lampertheim, ich liebe Hessen“, sagte der Bühnenakteur Persson und stimmte sogleich den Song „Die Hesse komme“ der Gruppe Rodgau Monotones an.