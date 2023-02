Die Narren sind los

Hofheim. Drei närrische Termine werden in den kommenden Tagen vom Turnverein Hofheim angeboten, die allesamt einen enormen Zulauf versprechen. Los geht es am Samstag, 18. Februar, mit der Kinderfastnacht, die ab 14.33 Uhr im Bürgerhaus gefeiert wird. Die Besucher dürfen sich auf reichlich Mitmachangebote, Musik, Tanzdarbietungen und Spiele freuen. Prämiert werden an diesem Nachmittag auch die besten Kostüme. Der Einlass erfolgt ab 14.11 Uhr, zwei Euro beträgt der Eintritt. Kaffee und Kuchen stehen als kulinarische Verköstigung bereit.

Kein Schunkelzwang

Am Abend steigt dann ab 20.11 Uhr im TVH-Vereinsheim die 16. Sportlerfastnacht. Das besondere an dieser Traditionsveranstaltung: Es herrscht kein Verkleidungs- und Schunkelzwang. In der ersten Stunde wird eine „happy hour“ angeboten, in der es zwei Getränke zum Preis von einem gibt. Der Eintritt ist frei. Letztmalig wird Michael Stoltz alias DJ Mike für die musikalische Gestaltung verantwortlich sein.

Bei der Sportlerfastnacht wird im TV-Vereinsheim wieder gefeiert. © fh

Die Seniorinnen und Senioren des Turnvereins laden alle Mitglieder, deren Freunde und Bekannte am Aschermittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr ins Vereinsheim zum Heringsessen ein. Mitzubringen sind neben guter Laune noch Teller und Besteck. Für Gehbehinderte ist im Vereinsheim des Turnvereins ein Aufzug vorhanden. fh