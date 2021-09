„Die Nachfrage ist groß, der Markt wächst stetig“

Lampertheim. „Ich müsste das E-Bike zu Hause im Keller parken und dafür einige Treppen überwinden. Aber dafür ist es wohl zu schwer“, sagt eine Frau, die mit einem City-Rad liebäugelt. „Das E-Bike ist acht Kilo schwerer als ein Bio-Fahrrad, aber es besitzt eine Schiebehilfe“, erklärt Fachmann Peter Probst. Er zeigt die Handhabung, indem er die Schiebehilfe am Bike aktiviert. Als Bio-Fahrräder bezeichnet er augenzwinkernd die klassischen Zweiräder ohne Motor-Unterstützung. Das Mehrgewicht der Pedelecs sei vor allem Motor und Akku geschuldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lampertheimer Fahrradhändler verkauft City- und Trekking-Bikes, die durch zuschaltbare Unterstützung beim Treten bis zu 25 Kilometern pro Stunde schnell fahren. „Die Nachfrage nach Bikes mit Elektromotor für Alltag und Freizeit ist groß und der Markt wächst stetig weiter“, erklärt der Inhaber von Zweirad Probst in der Sedanstraße. Zurzeit sei die Nachfrage in Europa sogar größer als das Angebot. Es sei zu Engpässen gekommen, da die Lieferketten von Fahrradteilen pandemiebedingt unterbrochen war. Interessenten müssten sich also auf längere Lieferzeiten einstellen.

Nur noch Restbestände

Peter Probst verkauft Fahrräder in Lampertheim. © Rosi Israel

Probst selbst hat in seinem Geschäft nur noch Restbestände an E-Bikes. Auch das schicke schwarz-hellgrüne Elektrofahrrad ist schon reserviert. Dieses Zweirad mit leisem Motor besitze eine gute Qualität. Außerdem habe das Rad einen hochwertigen Lithium-Ionen-Akku. Hydraulikbremsen und Nabenschaltung seien Standard. Der Sattel habe eine optimale Breite. Schließlich stehe bei einem City-E-Bike der Komfort an erster Stelle. Diese Art Zweiräder sind laut Probst aber nicht nur für kürzere Strecken gedacht, es seien damit auch längere Strecken problemlos zu bewältigen. Die Reichweite einer Akkuladung betrage bis zu 150 Kilometer – je nach Tempo, Fahrmodus und Strecke.

„Von einem guten Fahrradsattel kann der Fahrer profitieren“, fügt der Fachmann hinzu. Welche Form gewählt wird, hänge vom Typ des Radlers ab. Die richtige Sitzposition, Sattel- und Lenkerhöhe seien entscheidend, um den Rücken nicht zu belasten. Älteren Menschen empfiehlt Probst einen tiefen Einstieg. „Bikes mit Komfortrahmen ermöglichen ein einfacheres Auf- und Absteigen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für längere Touren seien hingegen Trekking-Bikes geeignet, erläutert Probst. Ihr Antriebskonzept sei auf Dynamik ausgelegt. Die leicht gebeugte Sitzposition sei rückenfreundlich, außerdem gebe es mehr Transportmöglichkeiten für Gepäck. Probst bietet vor dem Kauf eine intensive Beratung und Probefahrten an. Anfängern rät er, mit der kleinsten Fahrstufe zu beginnen oder erst einmal ohne Elektro-Unterstützung zu starten, um ein Fahrgefühl zu bekommen.

„Elektro-Fahrräder werden bei den Lampertheimern immer beliebter“, sagt Lothar Pfeifer, Inhaber des Radhauses in der Bürstädter Straße. Nach eigenen Angaben machen sie inzwischen 50 Prozent seiner verkauften Räder aus. Die andere Hälfte teilten sich in 30 Prozent Touren- und Sporträder für Erwachsene und 20 Prozent in Jugend- und Kinderräder. „Tourentaugliche Räder besitzen eine solide Technik und Ausstattung sowie eine ansprechende Optik. Außerdem bringen sie Fahrspaß“, erklärt Pfeifer.

Bei den Sporträdern gebe es unterschiedliche Radtypen und alle punkteten mit ihrer sportlichen, schnellen Fahrweise. Wie etwa Mountainbikes, die viel Spaß im Gelände und bei Steilanstiegen brächten. Für junge Radler sei es wichtig, das passende Rad zu finden. Bei Kinderrädern entscheide nicht die Rahmenhöhe, sondern die Laufradgröße. Deshalb müsse von der Innenbeinlänge des Kindes ausgegangen werden. Das geeignete Zweirad gewährleiste eine bessere Fahrradbeherrschung und damit könne der Nachwuchs sicher am Straßenverkehr teilnehmen. „Die Nachfrage nach Zweirädern ist groß. Aber häufig sind die Lieferketten unterbrochen, weil Produzenten Lieferprobleme haben. Deshalb werden wir Fahrradhändler in diesem Jahr einen finanziellen Verlust von mindestens 50 Prozent einfahren“, erklärt Pfeifer. roi