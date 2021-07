Die Meute vermisst ihren Keller

Neuschloß. Wegen der Corona-Pandemie musste die Aktionsgruppe Die Meute Neuschloß ihre Jahreshauptversammlung von März auf Juli verschieben. Noch dazu mussten sich der Vorstand und die Mitglieder unter freiem Himmel im Schlosshof treffen.

„Eigentlich wollten wir jetzt unser 50-jähriges Bestehen nachfeiern“, erklärte der Erste Vorsitzende Rolf Wegerle bei seiner Begrüßung. Das eigentliche Jubiläum war bereits im vergangenen Jahr.

Die Wahlen Erster Vorsitzender: Rolf Wegerle Zweiter Vorsitzender: Marvin Setzer Kassenwart: Horst Irrgang Schriftführerin: Simone Wegerle

„Es war nicht viel los 2020“, sagte Wegerle. Nur wenige Veranstaltungen standen auf dem Meute-Programm: ein Kappenabend, eine Fastnachtsparty und der närrische Lindwurm, den der befreundete Carnevals-Club Rot-Weiß 1956 Lampertheim veranstaltete. Dann war Schluss mit lustig, denn der Meute-Keller musste wegen der Corona-Krise schließen.

„Im April traf sich der Vorstand und musste alle für 2020 geplanten Events absagen“, bedauerte der Vereinsvorsitzende. „Und noch immer dürfen wir nicht in den Keller“, berichtete Rolf Wegerle und ergänzte: „Wir fühlen uns momentan obdachlos.“ Zum einen sei der Meute-Keller nicht nutzbar wegen der Bauarbeiten am Beamtenbau und zum anderen gebe es einen technischen Defekt in den Kellerräumen.

„Über die Sommermonate können wir unserem Vereinsleben unter einem Zelt im Schlosshof nachgehen, aber die kühlere Jahreszeit kommt bestimmt“, klagte Wegerle.

Er sei jedoch zuversichtlich, dass im Herbst das gewohnte Meute-Leben im Vereinsheim wieder stattfinden könne. „Sofern es die Pandemie zulässt“, räumte Wegerle ein.

Der Vorsitzende bekräftigte: „Die abgesagten Veranstaltungen wirken sich sehr stark auf den Kassenbestand aus.“ In seinem Bericht bestätigte dann auch Kassenwart Horst Irrgang die Flaute.

Ihren Wochenendausflug nach Rheinland-Pfalz im Sommer 2020 ließen sich die Meute-Mitglieder nicht nehmen. „Er war vom Vergnügungsausschuss optimal geplant gewesen“, freute sich Wegerle. Außerdem führten die Mitglieder ihre sechste Meute-Olympiade mit lustigen Spielen und anschließender Siegerehrung sowie Medaillenvergabe durch.

Für die Jahre 2021 und 2022 hat sich die Aktionsgruppe einiges vorgenommen. Am 11. September soll es im Schlosshof Live-Musik geben und am 12. September einen Frühschoppen. „Das ist unser Beitrag zur ‚Kerwe überall‘ bei uns in Neuschloß“, gab Wegerle eine Vorschau. Er dankt der Stadt Lampertheim, die es ermöglicht habe, dass das Zelt im Hof mehrere Monate stehenbleiben darf.