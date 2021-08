Die Liebe in Liedern

Lampertheim. Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden für Samstag, 18. September, 20 Uhr, zu einem Konzert mit dem Titel: „What Is Love?“, einem musikalischen Kabarett mit Songs und Fakten über die Liebe in den Schwanensaal ein. Die Liebe wird in unzähligen Liedern behandelt. Es wird zu ihnen getanzt und in Karaoke-Bars gesungen. Aber wie breit ist die Spanne der Lieder, die sich kritisch mit der Liebe auseinandersetzen? „Sehr breit“, wie in einer Pressemitteilung von cultur communal betont wird.

Das Mitglied der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und Projektleiter Heiko Persson präsentiert in seinem Programm „What Is Love?“ 15 Kapitel und drei Anhänge zu dem schönsten Gefühl der Welt. Dies nicht nur auf musikalische Art und Weise, sondern er blättert kabarettistisch im „Book Of Love“ und präsentiert neben den Songs auch Fakten, die nicht unbedingt bekannt sind. Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 13 Euro ausschließlich bei Horle-Mode und mehr (Kaiserstraße 19, Telefon 06206/22 39) erhältlich. red