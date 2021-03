Lampertheim/Hüttenfeld. Seit Ende Februar wandern die Amphibien, wenn es Abend wird, wieder zu ihren Laichstellen. Sie suchen in der Regel die Gewässer auf, in denen sie sich selbst aus dem Laich entwickelt hatten, um dort ebenfalls ihren Laich abzulegen beziehungsweise diesen zu befruchten.

In Hüttenfeld wandern viele Amphibien vom Wald zum Anglerteich. Jedoch versuchen manche auch über die L311 zu ihren Laichgewässern zu gelangen. Der vorhandene Amphibienschutzzaun aus Holz, der die Kröten am Überqueren der Straße hindern sollte, war jedoch zu kurz. Nach einem Aufruf des Nabu Lampertheim meldeten sich Tierschützer aller Altersstufen – auch Familien – aus Hüttenfeld und Lampertheim und sammeln seitdem abends die Tiere auf und neben der Straße ein, um sie anschließend an gefahrloser Stelle wieder aus zu setzten und weiter wandern zu lassen.

Dank der Unterstützung des Fachdienstes Umwelt stellte die Stadt Lampertheim kostenlos, schnell und unbürokratisch einen Amphibienschutzzaun zur Verfügung. Dieser wurde am vergangenen Montag mit Helfern der Initiative aufgestellt. Unterstützung erhielten sie dabei von Birgit Reiner-Appelt vom Fachdienst Umwelt der Stadt Lampertheim und Walter Schuck von der Amphibienschutzgruppe des Nabu Kreisverbandes Bergstraße.

„Das vereinfacht das Einsammeln der Tiere am Abend ungemein“, weiß Sylvia Neumann vom Nabu Lampertheim, die die Initiative koordiniert und leitet. Interessenten, die helfen möchten, können sich bei ihr per E-Mail an sylvimann@gmx.de melden. Die Aktion findet unter den bekannten AHA-Pandemiebestimmungen statt. Zudem liegt vom Landratsamt eine Genehmigung für Amphibienschutzaktionen vor.

Autofahrer, die zu der Kleingartenanlage fahren, bittet der Natuschutzbund, langsam zu fahren beziehungsweise die Fahrten bis zum Ende der Kröten-Wanderungen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. red